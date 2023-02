Kae Tempest anuncia nuevo EP y recopilatorio de poemas

Procedente de Brockley, Inglaterra ha hecho una carrera alrededor de las palabras aplicadas a distintas disciplinas; se trata de un talento inmenso que lo mismo puede escribir novela que poesía y teatro para luego saltar a la música. Kae Tempest ha recurrido a bases muy escuetas para dejar ir un torrente verbal llenos de poderosas imágenes.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Poco a poco ha ido también probando con mayor instrumentación y ritmos más acelerados, tal como quedó evidenciados en The Line Is A Curve, su álbum del año pasado y en el que aparecían colaboradores tan destacados como Kevin Abstract y Grian Chatten de Fontaines D.C. “More Pressure” marcó una nueva ruta creativa.

Todo indica que se ha sentido muy bien sobre está senda que ahora da a conocer “Nice Idea”, en la que las percusiones y base rítmica vuelve a cobrar protagonismo e incluso nos recuerda al drum & bass, que anda reapareciendo por estos días.

Será esta canción la que dé título a un Ep de cuatro en total que aparecerá el 22 de abril como parte del Record Store Day; pero la cosa no quedará ahí pues apenas 5 días después (el 27) se editará una recopilación de una buena parte de sus mejores poemas y que llevará por nombre Divisible by Itself and One.

Mientras tanto se da la oportunidad de contar en “Nice idea” como sería darse un delicioso permiso, pues: “habla sobre lo genial que sería poder quedarse todo el día metido en la cama junto a la persona que amas. Imagínalo. Poder callar el mundo entero durante un rato y disfrutar de ese momento. Una genial idea, sin duda“.

