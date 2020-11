K/DA por fin estrenó un nuevo EP de nombre ALL OUT. Este nuevo lanzamiento incluye la increíble “MORE”, “THE BADDEST” y cuatro éxitos más. Ahri, Akali, Evelynn y Kai’Sa sin duda son la banda virtual más impresionante de los últimos tiempos.

El nuevo disco ALL OUT presenta colaboraciones de las divas virtuales con Aluna, Madison Beer, SOYEON, Wolftyla y MIYEON entre otros. El nuevo lanzamiendo de K/DA llegó a todas las plataformas de streaming del planeta.

“MORE” es el lanzamiento principal de este nuevo EP. Como te lo comentamos hace unos días, esta canción y su video fueron los encargados de trasladarnos a una utopia cibernética en la que la música vibra sin ningún tipo de límites

Aquí, coreografías, autos del futuro, mortíferas armas y outfits de locura se encargaron de convertirnos en verdaderos fanáticos de K/DA. Seguro te gustará saber que el sencillo sólo daba una pequeña provada de la magia cibernética de la banda virtual de League of Legends.

Inspiradas inicialmente por el K-pop, el proyecto de LoL ha evolucionado para adoptar un sonido pop global y ALL OUT demuestra que las chicas dominarán las listas de éxitos de todo el globo. Sin duda alguna, este nuevo material terminará de demostrar que el futuro ha llegado.