Justin Bieber estrenó un nuevo video para “Yummy“. Sí, estamos hablando e la canción que marcó el regreso oficial de Biebs a las andadas. Hace unos días te mostrábamos un lyric video para este nuevo sencillo y ahora podemos deleitarnos con un clip oficial.

Acá podrás ver a Justin Bieber luciendo un pelo color rosa algodón de azúcar y deleitándose con miles de platillos en un comedor bastante kitsch. Ya sabes, esta canción está dedicadísima a Hailey Baldwin, la recién esposa de Biebs.

Y sí, “Yummy” es una verdadera oda a la modelo. Regresando al nuevo video dirigido por Bardia Zeinali, en esta ocasión también podrás ver a Biebs bailando sobre un comedor y pisoteando varios de tus platillos favoritos.

Si pones atención también podrás ver a los lujosos gatitos que Justin Bieber compró hace unos meses y que le costaron una millonada. Vaya, digamos que podrías haberte comprado una buena casa con lo que Biebs gastó en sus gathijos.

En fin, acá te dejamos el nuevo video para “Yummy“, nos gusta bastante aunque no podemos dejar de imaginarnos esta canción en la voz de The Weeknd. Como que ya habíamos escuchado este tema antes, no lo sabemos. Bueno, aún así nos encanta.