Durante este fin de semana, dos usuarias de Twitter acusaron a Justin Bieber de agresión sexual. Y el joven cantante además de negarlas y mostrar pruebas, anunció que tomará medidas legales.

Todo surgió porque una de ellas, quien se identificó únicamente como Danielle, reveló que en 2014, después de una presentación sorpresa que tuvo Bieber en SXSW, el cantante abusó sexualmente de ella en una habitación del hotel Four Seasons de Austin, Texas. Además de que aseguró que ella se encontraba en estado de ebriedad.

Posteriormente, una influencer llamada Kadi publicó en su cuenta de Twitter que ella le creía a Danielle y que también había sufrido de agresión sexual por parte del intérprete de Yummy. En su relato, Kadi revela que esto fue durante mayo de 2015 en un hotel de Nueva York e incluso asegura que tras esto estuvo yendo a rehabilitación porque intentó tratar de suicidarse.

Con estas declaraciones, varios usuarios de Twitter estuvieron compartiendo pruebas que confirmaban la estancia de Bieber en el hotel Four Seasons. Mientras que otros comenzaron a comparar ambas historias con unas que se encuentran en Wattpad.

Anonymous woman accuses Justin Bieber of sexually assaulting her at the Four Seasons in 2014, Bieber’s camp deny the claims and say he was staying at an Airbnb on that date. pic.twitter.com/nXMSQMqmpi — Pop Crave (@PopCrave) June 21, 2020

Y finalmente, ayer por la noche, Justin Bieber salió a negar las acusaciones con una serie de tuits. En uno de ellos escribe:

Los rumores son rumores pero el abuso sexual es algo que no me tomo a la ligera. Quería hablar de inmediato pero, por respeto a tantas víctimas que lidian con estos problemas a diario, quería asegurarme de reunir los hechos antes de hacer cualquier declaración.

El cantante continúa explicando que ese día, él junto con su entonces novia Selena Gomez y otros amigos se hospedaron en un AirBnB en Austin. Además de que agregó fotos de comprobantes, artículos de aquel entonces y fotos de fans que lo vieron junto con Selena paseando.

In the past 24 hours a new Twitter appeared that told a story of myself involved with sexual abuse on March 9, 2014 in Austin Texas at the Four seasons hotel. I want to be clear. There is no truth to this story. In fact as I will soon show I was never present at that location. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Justin Bieber concluye su declaración diciendo que el abuso sexual es algo que se debe de tomar seriamente y por lo que su respuesta ante estas acusaciones era necesaria. Y asegura que estará trabajando con las autoridades para actuar legalmente.

Por el momento, la cuenta de Twitter de la acusadora ya fue eliminada, mientras que la influencer Kadi sólo eliminó los tuits.

The Pics I showed of me and Selena march 9 in Austin should make it clear that we were together that night and went from the venue to our Airbnb and never went to the four seasons. This is our airbnb receipt where we crashed with our friends pic.twitter.com/4ZDIqjeCIQ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.