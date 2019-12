Hace unos meses Justin Bieber dijo mediante un posteo en Instagram que si lograba cierta cantidad de likes estrenaría nueva música. Y el cometido se logró, el joven cantante acaba de anunciar el lanzamiento de un nuevo álbum, el primero después de cuatro años de Purpose. Además de que dio a conocer las fechas del tour que realizará el siguiente año por Norteamérica.

Las buenas noticias se dieron a través de un corto vídeo en su cuenta de Youtube, con el nombre de #BIEBER2020. “Yo creo que estoy justo en dónde debería de estar” se le escucha decir a Justin, mientras camina por una carretera que conduce hacia Los Ángeles. Además explica que éste nuevo álbum será completamente diferente a los anteriores.

En el vídeo también se anuncia que el próximo tres de enero se estrenará el primer sencillo Yummy, el cual ya puedes pre-guardar desde aquí. De igual forma el cantante tendrá una docu-serie, que parece ser, llegará a nosotros el 31 de diciembre.

Hasta ahorita, estos son los únicos detalles que se tienen acerca de los planes de Justin Bieber para el 2020. Pero si algo nos queda claro, es que el siguiente año el canadiense se adueñará de todos los reflectores.

Te dejamos acá las fechas de su tour y crucemos dedos para que México se sume pronto.

05/14 Seattle, WA @ CenturyLink Field

05/17 Portland, OR @ Moda Center

05/19 Sacramento, CA @ Golden1 Center

05/22 Santa Clara, CA @ Levi’s Stadium

05/26 San Diego, CA @ Pechanga Arena San Diego

05/29 Pasadena, CA @ Rose Bowl

06/02 Las Vegas, NV @ T-Mobile Arena

06/05 Glendale, AZ @ State Farm Stadium

06/09 Salt Lake City, UT @ Vivint Smart Home Arena

06/13 Denver, CO @ Empower Field at Mile High

06/16 Lincoln, NE @ Pinnacle Bank Arena

06/19 Chicago, IL @ Soldier Field

06/21 Minneapolis, MN @ Target Center

06/24 Milwaukee, WI @ Milwaukee Summerfest

06/27 Arlington, TX @ AT&T Stadium

06/30 New Orleans, LA @ Smoothie King Center

07/02 Houston, TX @ NRG Stadium

07/06 Kansas City, MO @ Sprint Center

07/08 Tulsa, OK @ BOK Center

07/11 Nashville, TN @ Nissan Stadium

07/13 St. Louis, MO @ Enterprise Center

07/15 N. Little Rock, AR @ Simmons Bank Arena

07/18 Atlanta, GA @ Mercedes Benz Stadium

07/21 Miami, FL @ AmericanAirlines Arena

07/25 Tampa, FL @ Raymond James Stadium

07/27 Columbia, SC @ Colonial Life Arena

07/29 Greensboro, NC @ Greensboro Coliseum

08/01 Philadelphia, PA @ Lincoln Financial Field

08/04 Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

08/06 University Park, PA @ Bryce Jordan Center

08/08 Columbus, OH @ Ohio Stadium

08/12 Louisville, KY @ KFC Yum! Center

08/14 Cleveland, OH @ First Energy Stadium

08/16 Grand Rapids, MI @ Van Andel Arena

08/18 Lexington, KY @ Rupp Arena

08/21 Landover, MD @ FedEx Field

08/24 Buffalo, NY @ KeyBank Center

08/26 Albany, NY @ Times Union Center

08/29 Detroit, MI @ Ford Field

09/01 Ottawa, ON @ Canadian Tire Centre

09/03 Québec City, QC @ Videotron Centre

09/10 Toronto, ON @ Rogers Centre

09/14 Montreal, QC @ Bell Centre

09/17 Foxboro, MA @ Gillette Stadium

09/26 East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

Foto de portada sacada de la cuenta de Twitter de Justin Bieber.