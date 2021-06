La temporada de festivales está muy cerca, en las últimas semanas se han anunciado las fechas y actos que conforman algunos de los eventos más grandes del mundo y ahora se trata del regreso de Just like heaven, uno de los eventos más importantes de California.

Ha habido muchos cambios en la realización de estos magnos eventos que reúnen a gente de todo el mundo con un propósito en común: disfrutar de la música en vivo. Afortunadamente, esto está volviendo a muchos rincones del planeta y miles lo agradecen. Aunque claro, hay que mantener todas las medidas de salubridad existentes.

Ahora le tocó a Just like heaven, festival de música que se lleva a cabo en Pasadena, California y lo mejor de todo, se han confirmado los actos de este año. El día programado para que este evento se lleve a cabo será el sábado 21 de mayo de 2022 en Brookside at the rose bowl.

La edición de este año reúne a grandes agrupaciones como: Interpol, Modest Mouse, M.I.A, The Shins, Bloc Party, Franz Ferdinand, Chromeo, Santigold, Cut Copy, The Hives, Wolf Parade, Peaches, !!! (CHK CHK CHK), The Go Team, The Cribs, Yelle, Islands, Geographer, Kele Overeke y nos ponemos de pie por el regreso de The Raveonettes.

Los boletos estarán disponibles a partir de este viernes 25 de junio desde las 10:00 de la mañana y van desde los $2844.38 para entrada general hasta los $18, 396.37 pesos si quieres tener toda la experiencia VIP durante el día que dura el festival. Puedes adquirir tus entradas haciendo click aquí.

Crédito foto de portada: Instagram Just like heaven