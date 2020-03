Sam Neill, actor de Jurassic Park y Peaky Blinders, es uno de los artistas que más activo ha estado a través de redes sociales durante la cuarentena. Y esta vez, la estrella de cine sorprendió a sus seguidores con un dulce cover de Creep de Radiohead, utilizando únicamente su ukelele.



El video fue publicado el pasado viernes en su cuenta de Twitter. En este, además de interpretar la icónica canción, el actor de 72 años le manda un mensaje a todos aquellos que están sufriendo de ansiedad. Y los invita a que dejen de pensar en lo peor que puede pasar y que imaginen un final feliz de la pandemia.

“Saldremos, el cielo será azul, y nos amaremos todos. Y las cosas estarán bien”, dice al final del video. De igual forma, el corto clip del cover Sam lo acompaña con la descripción: “¡NO TE ASUSTES! Aquí hay una pequeña luz de entretenimiento para despejar tu mente si te encuentras encerrado.”

Y aunque su versión de Creep es muy corta, sin duda su voz acompañada del ukelele logran transmitir mucha paz en estos días de caos. Te dejamos acá abajo el video:

DON’T BE FRIGHTENED! Here’s a little light entertainment to ease your mind if you’re in #LockdownForLove #CoronaLockdown #WeWillPrevail . Ease your mind for a moment – breathe out anxiety, breath in hope. (

Um … thinking I sound like some dud self styled guru , sorry ) pic.twitter.com/1Cqww9nUHv

— Sam Neill (@TwoPaddocks) March 28, 2020