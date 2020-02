Concebida en 2012, Jungle Fire, se ha convertido en una banda que ilumina las pistas de baile y los festivales de música en una variedad de países. Desde el lanzamiento de su debut Tropicoso, la combinación única de funk mezclado con ritmos afro latinos, Jungle Fire han sido los preferidos por reconocidos DJs. Gilles Peterson (BBC Radio), Cut Chemist y NPR del Reino Unido, son algunos de los pincha discos que han retomado sus canciones.

Compuesta por músicos que han tocado y grabado con artistas de la talla de Stevie Wonder, Celia Cruz, Joe Bataan, U2, De La Soul, LCD Soundsystem, etc. Jungle Fire ha tocado en vivo en el Reino Unido, España, Brasil, Colombia, NYC Lincoln Center Out of Doors Festival, etc. Michael Duffy (Percussion), Steve Haney (Percussion), Alberto Lopez, (Percussion), Sam Halterman (Drums), Joey Reina (Bass), Sam Robles (Baritone Sax, Flute), Judson McDaniel (Guitar) y Patrick Bailey (Guitar) son quienes dan vida a la banda angelina.

El álbum anterior de Jungle Fire, Jambu, lanzado en 2017, debutó en el top 10 de las listas de World Music de CMJ, además de mantenerse en rotación en las radios KCRW y KEXP de Los Ángeles; además de muchas radios en línea en todo el mundo. Para este 2020, los californianos presentaron su álbum homónimo que incluye diez canciones con ese toque bailable y sonido latino tan propio de la banda. Alberto López, percusionista de la banda nos habla más acerca de este proyecto y del disco que recién lanzaron.

¿Qué representa para ustedes el nuevo álbum de la banda?

Este disco surge en gran parte de la vida cotidiana, del día a día de la banda. Por ejemplo, el barrio donde queda el estudio de la banda se llama Pico Union, es el barrio que ahora es mayormente oaxaqueño en Los Angeles. Los olores y los sabores del barrio siempre nos inspiran, inclusive al hacer la música pensamos mucho en crear algo representativo, sino sonoramente, sí en vibra de lo que es nuestro barrio. Hicimos dos temas dedicados al barrio, “Pico Union”, que lleva el nombre y “Masa”, porque a todos nos encanta la masa de los tamales oaxaqueños. Siempre entramos en un trance bien chévere después de comer tamales oaxaqueños.

El sonido de la banda ofrece una muy amplia riqueza musical, ¿de dónde viene?

Musicalmente hablando seguimos, con nuestra receta musical que es, bebiendo de la cuenta del funk norteamericano, la música popular africana occidental de principios de los setenta y musica afro caribeña de la misma década y comienzos de los ochenta. Así es como se sintetiza este disco. Gran parte del disco viene de que hace como año y medio nos contactaron para crear la banda sonora de un documental y como cuatro temas del disco fueron originalmente parte de eso.

Hablando de influencias musicales, ¿a quién mencionarías?

Por ejemplo, James Brown, Manu Dibango, Fela Kuti y Rey Barreto.

¿Cómo surge una canción de Jungle Fire?

No hay receta para eso. Fuera de que sabemos las influencias musicales, a veces durante los ensayos tenemos sesiones de composición y en ocasiones salen cosas y otras no. Lo que sí es que siempre alguien trae una semilla, surgen ideas y la banda le da vida a eso. Algunas ideas no pasan de eso, pero regularmente van saliendo las cosas y todo en conjunto. Es un proceso colectivo.

¿Cómo recibe el público norteamericano la música que hacen?

Les encanta, es lo más raro. Porque uno pensará “bueno, es música latina, afroamericana, africana; pero la verdad es que la música africana y todas sus vertientes han influenciado tanto a la sociedad mundial. Ya hasta la gente que no se identifica con lo africano, como los gringos, anglosajones y tal, aunque no se identifican con esa música, consumen mucha musica y comida influenciada por la madre África.

Supongo que ya tienen sus canciones más pedidas ¿cómo arman los setlist de sus shows?

Para nosotros es una angustia elegir las canciones que vamos a tocar en los conciertos, porque queremos tocarlas todas. Hay varias que siempre aparecen, porque son las más pedidas y las que más reconocimiento nos han dado. Una de ellas es “Firewalker” y la otra que nos piden mucho y que siempre la tocamos es “Comencemos”; un cover que hicimos a “Let’s Start” de Fela Kuti.

¿Qué encontramos en Jungle Fire, a diferencia de los álbumes anteriores?

Sin querer queriendo, como dice el Chapulín Colorado, nos salió mucho más cinemática este disco y creo que fue porque al componer casi la mitad de las canciones, estábamos pensando en hacer música más expresiva para el documental. Este disco es más oscuro, más temperamental; pero todavía mantiene los grooves, la sicodelia y el tropifunk que ha caracterizado al grupo hasta ahora. Nos tomamos algunas libertades para explorar los limites d Elo que venimos haciendo y estamos muy contentos con el resultado. Es bailable, pero no al grado de discoteca normal como fue el primero.