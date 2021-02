Julien Baker realizó un cover del clásico de Radiohead, “Everything In Its Right Place”, como parte de una sesión de XMU Live.

En esta versión, la cantante y compositora le es fiel al sintetizador etéreo que aparece en la original y a su defectuoso camino vocal. Aunque a su vez, Baker logra ponerle de su estilo con esa voz tan suave con la que tanto nos ha cautivado.

“Everything In Its Right Place” originalmente forma parte del álbum Kid A de Radiohead, lanzado en octubre del 2000 y el cual hasta la fecha sigue siendo uno de los más queridos entre los fans de Thom Yorke y compañía.

Este cover llega después de que hace un mes, Julien Baker covereará “Fell On Black Days” de Soundgarden, también como parte de una sesión en vivo que realizó pero para la estación de radio KEPX de Seattle.

Recuerda que este viernes 26 de febrero, Julien Baker estrenará su tan esperado álbum titulado Little Oblivions. El último adelanto que compartió fue el sencillo “Heatwave”, el cual ya puedes encontrar en todas las plataformas digitales.

Te dejamos a continuación su cover de “Everything In It’s Right Place” de Radiohead:

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.