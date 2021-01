Julien Baker, integrante de boygenius, lanzó un nuevo sencillo titulado “Hardline” como adelanto del que será su tercer material discográfico en solitario, Little Oblivions.

El estreno del track, que será el encargado de abrir su nuevo disco, ha llegado acompañado de su respectivo videoclip. Este fue dirigido por Joe Baughman y fue creado utilizando la técnica de stop-motion.

Y hablando del nuevo clip, Julien Baker comentó: “Hace unos años comencé de nuevo a coleccionar objetos de viaje con la idea de hacer una obra de arte con ellos. Había estado viajando de manera constante desde 2015 y había viajado tanto que artículos como boletos de avión y tarjetas de hotel ya no tenían mucha novedad.”

“Así que guardé todas mis cosas de viaje e hice un pequeño collage de una casa y una camioneta”, continuó explicando. “Quería incorporarlo al disco y cuando estábamos haciendo una lluvia de ideas para videos, nos encontramos con Joe Baughman y realmente nos gustó su trabajo, entonces nos acercamos con la idea de hacer un video stop-motion que tuviera cualidades estéticas similares a las de la casa que construí.”

“No sé por qué tengo el impulso de escribir canciones o hacer pequeñas esculturas con billetes de avión. Pero de cualquier forma, aquí está: un montón de cosas que he recopilado, que he llamado conmigo y que he reorganizado de una nueva forma”, agregó.

Little Oblivions de Julien Baker llegará el próximo 26 de febrero a través de Matador. Ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Checa a continuación el video de “Hardline”:

Créditos foto de portada: Alysse Gafkjen.