Julien Baker interpretó su nuevo y más reciente sencillo “Faith Healer” en el programa de televisión The Late Show with Stephen Colbert , canción que será parte del nuevo álbum Little Oblivions, que saldrá el próximo mes.

La cantante y miembro del icónico trio boygenius (junto a Phoebe Bridgers y Lucy Dacus), que lanzará su tercer álbum como solista Little Oblivions el próximo mes a través de Matador, se presentó con su full band en Exit/In venue en Nashville para poder realizar el pequeño concierto.

“Creo que Faith Healer es una canción sobre los vicios, tanto las formas obvias como las más insidiosas en las que aparecen en la experiencia humana”, mencionó Julien Baker anteriormente sobre la canción en un comunicado de prensa.

“Comencé a escribir esta canción hace 2 años y comenzó como un examen muy literal de la adicción. Por un tiempo, solo tuve el primer verso, que es solo una confrontación realmente sincera de la disonancia cognitiva que puede sentir una persona que lucha con el abuso de sustancias: la abrumadora evidencia de que esta sustancia te está dañando y el anhelo contradictorio pero muy real de el alivio que proporciona “.



Little Oblivions llega el 26 de febrero y es la continuación del álbum de larga duración de la cantante que salió en el 2017 Turn Out the Lights. El álbum se grabó en la ciudad natal de Julien Baker, Memphis, Tennessee, entre diciembre de 2019 y enero de 2020. Fue producido por Calvin Lauber y mezclado por Craig Silvey.

Foto tomada del video de la presentación en Youtube