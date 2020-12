Julian Casablancas ha dicho que ha estado “intentando hacer algo” con Daft Punk de nuevo. El cantante de The Strokes se unió con el dúo en 2013 para la canción “Instant Crush”.

Durante una nueva entrevista, se le preguntó al líder de The Strokes si estaría interesado en reunirse con el dúo francés después de contribuir con su voz en el increíble sencillo de 2013 “Instant Crush”.

“Quiero decir, he estado tratando de hacer algo con Daft Punk, no están haciendo música en este momento. Lo último que escuché, uno de ellos estaba enfocado en videos y el otro estaba obsesionado con extraterrestres antiguos o algo así”, comentó el artista a The Needle Drop

“Definitivamente, estaría dispuesto a trabajar con ellos, quiero decir “Instant Crush” salió genial”, agregó. Al recordar el proceso de creación en “Instant Crush”, que aparece en el cuarto álbum de Daft Punk, Random Access Memories, Julian Casablancas recordó cómo el dúo se acercó a él con “dos canciones diferentes” que luego se combinaron. “Y funcionó, creo”, dijo.

FAKE: Daft Punk musicalizará la nueva película de Dario Argento ‘Occhiali Neri’

Durante el verano se confirmó que Daft Punk estaba listo para componer la música de una nueva secuela de Tron. El dúo francés compuso la banda sonora de la entrega anterior: Tron: Legacy (2010), dirigida por Joe Kosinski.

Foto Instagram Julian Casablancas / Facebook Daft Punk