Julia Michael lanza hoy su esperado álbum debut, Not in chronological order, 10 canciones que encuentran a Julia compartiendo varios capítulos de su vida en un solo lugar.

Su nuevo disco destaca innumerables facetas de Julia; desde el lirismo inteligente y confesional hasta el descarado sentido del humor y su impecable habilidad para atrapar con un estilo pegajoso. Michaels examina cada rincón de su corazón y habla sobre la vida, el amor y todo lo demás.

“Nunca he sido más vulnerable o tan feliz como cuando estaba armando este álbum”, mencionó. “En muchas de estas canciones estoy hablando desde una nueva perspectiva sobre el amor que es mucho más saludable y feliz de lo que he experimentado en el pasado”, agrega. “Estoy emocionada de compartir un nuevo lado de mí y espero que los fans lo amen tanto como yo!”

Escrito durante el último año, el álbum fue grabado por el equipo de producción y composición The Monsters & Strangerz. Julia también colaboró una vez más con la cantante y compositora JP Saxe en los temas “All your exes” y “Little did i know”.

Como parte de su promoción de este disco Julia recientemente se presentó en el icónico show de televisión The late show with stephen colbert. Además, tiene otra presentación pendiente pero ahora con Ellen deGeneres show para interpretar un tema de este disco totalmente en vivo.

Foto de portada: cortesía