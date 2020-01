Según las declaraciones de Thomas Scherer de BMG, última agencia de publicidad de Juice Wrld, “aún hay mucho por venir” en cuanto a música del rapero se refiere. Juice, de 21 años falleció, el pasado mes de diciembre en el hospital luego de sufrir varias convulsiones en el Aeropuerto Internacional de Chicago.

Una pequeña muestra de las últimas composiciones del rapero es la canción Godzilla que hizo en colaboración con Eminem para su más reciente álbum Music To Be Murdered By, editado el 16 de enero pasado.

En entrevista, Scherer dijo que están orgullosos de que la música de Juice Wrld siga siendo celebrada en vida y para siempre, por lo que podemos tomar sus declaraciones como el primer aviso de que habrá un disco póstumo (o más lanzamientos) del artista.

Aún hay mucho más por ver y que mostrará cuán creativo y prolífico fue como artista. Este es solo el comienzo de un nuevo inicio.

La semana pasada se dieron a conocer los primeros resultados de la autopsia del rapero, donde concluyeron que la causa de su muerte fue una sobredosis accidental de oxicodona y codeina. El lanzamiento de un álbum post mortem sería un gran homenaje para quien murió repentinamente pero dejó varios álbumes de impacto para el mundo del rap.

El último álbum lanzado por el artista fue Death Race for Love en 2019. Mira el último video oficial de este disco.