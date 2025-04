Judas Priest & Opeth: ¿Cambio de estafeta?

Un querido amigo, que para efectos de esta columna llamaremos Tío Mikkel, un día me dijo que nuestra generación (andamos en la primera mitad del quinto piso) fue afortunada porque vimos a los dinosaurios caminar sobre la tierra. Esa noche probablemente había cerveza y whisky y metal en español en el estéreo, pero la frase se quedó en mi mente.

Se refería a que nosotros, los hoy tempranos cincuentones que para el tiempo de la charla teníamos poco de haber debutado como cuarentones vimos a las grandes bandas de metal dominar el mundo. Crecimos con Black Sabbath y Kiss y Saxon, Maiden, Motörhead, Metallica, Helloween y por supuesto, Judas Priest. Él pensaba que esa época dorada estaba destinada a la extinción, tal cual sucedió con los dinosaurios. Yo pensaba que no. Para mi había ya entonces una imperiosa necesidad de negar ese destino, aunque eso implicaba necesariamente buscar qué bandas podrían ser las que ocupen los sitios que todas las mencionadas dejarán tarde o temprano.

¿Habrá alguna vez otro Judas Priest, con un frontman del calibre de Rob Halford? Probablemente no pero, ¿habrá alguna banda que eventualmente pueda ocupar el sitio de influencia, peso y atracción de gente que tiene el sacerdote? En 2013, en Wacken, tuve la fortuna de platicar algunos minutos con Mikael Akerfeldt, fundador, compositor, guitarrista y cantante de Opeth. Le conté esto mismo porque además la charla con Mikkel estaba fresca, y le dije que para mi, Opeth era una de las bandas destinadas a evitar la extinción de los dinosaurios.

Ambos traíamos algunas copas encima, el un poco más pero cuando escuchó esta teoría hizo una pausa de unos dos segundos, que parecieron 20, se inclinó un poco hacia mi y dijo con voz severa: “eso que dices es algo muy fuerte, no se como tomarlo, es un honor pero es mucha responsabilidad”. Después hablamos de Piñata González, el apodo con el cual se le conoce en México y otras cosas más que incluyeron como entendía algo de español porque de niño tuvo una cuidadora boliviana que le hablaba en nuestro idioma.

2025. Judas Priest, incansable bestia metálica que no se cansa de lanzar discos sobresalientes como Firepower de 2018 y el más reciente Invincible shield de 2024 viene a la espectacular y acústicamente impecable Arena Ciudad de México. La banda invitada es Opeth. Los británicos han tocado en México festivales enormes como Hell and Heaven, sedes clásicas para el metal como el Palacio de los Deportes y lugares emblemáticos, muchos más chicos pero acústicamente perfectos como el Teatro Metropolitan. Les faltaba la Arena con su capacidad de 22 mil personas. Opeth en cambio ha venido al Circo Volador, el Auditorio BB, al Café Iguana en Monterrey, todos emblemáticos pero mucho más chicos. Ahora le tocará vivir un concierto masivo en nuestro país y demostrar que los dinosaurios evolucionan, no se extinguen. Mi apuesta es que tienen con qué enamorar a una audiencia de ese tamaño.

Judas Priest no tiene nada que demostrarle a nadie, pero es probable que algunas personas más jóvenes que no crecieron con ellos y van a ir por ver a Opeth tengan la oportunidad de descubrir en vivo esa magia que se dice que tiene la banda. Además, van a tocar varias rolas de Painkiller, disco que está de aniversario. En cuanto a los más veteranos, es la misma oportunidad pero al revés. Opeth es una banda de una finura excepcional que, ¿por qué no? más temprano que tarde podría ser de las que encabezan carteles en festivales cuando ya no tengamos a los primeros grandes dinosaurios sobre la tierra.

Judas Priest y Opeth se presentarán el domingo 4 de mayo en la Arena CDMX, a partir de las 9 de la noche. Boletos disponibles aquí.

*También te puede interesar: Ratos de Porao: “En nuestra audiencia hay skinheads, punks y metaleros, de todo”