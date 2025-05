Judas Priest en la Arena CDMX: Noche de acero invencible

“War pigs” de Black Sabbath a todo volumen. Ese fue el indicio de que Judas Priest estaba a momentos de tomar el escenario de la Arena CDMX. El gran sacerdote es una de muy pocas bandas de metal que de acuerdo con la historia, nunca decepciona, y esta vez no fue la excepción. En todo caso estuvieron mejor que en giras anteriores, sobre todo porque la voz de Rob Halford estuvo en un nivel supremo. No por nada es el “Dios del Metal” o “Metal God”. Por cierto, justo esa fue una de las canciones que varios esperaban y no escucharon. De acuerdo con setlist.fm la han tocado más de mil 100 veces, pero en esta gira no aparece.

A diferencia de otras, esta es una banda que optó por la continuidad en el tema de sacar discos en lugar de recurrir solamente al pasado y la nostalgia. Es una decisión difícil porque la gente en 2025 no acostumbra escucharlos, solo les interesan los sencillos. Judas Priest se cuece aparte y en los últimos 15 años ha ofrecido cinco LP’s, uno cada tres años. Esta gira, contrario a lo que algunos especulaban gracias a la ligereza de la información en internet y la poca comprensión de lectura no era para celebrar el álbum Painkiller. Los de CDMX y Monterrey fueron los conciertos 98 y 99, penúltimo y final del Invincible Shield Tour, que por cierto visitó 32 países y reunió a más de 1.2 millones de personas, así que desde ahí estaba claro por donde iría la cosa.

La noche comenzó entonces con “Panick attack”, el sencillo del recién mencionado Invincible shield, lanzado en 2024. Temazo que dejó claro que al sacerdote no le ha bajado ni una rayita a la intensidad y que a pesar de que Rob Halford e Ian Hill superan los 70 años de vida, la juventud no depende de un número sino de la actitud.

Los discos más representados en los conciertos de la banda son British steel, Sreaming for vengeance, Defenders of the faith y Painkiller, en ese orden. Son capítulos únicos y vibrantes de la historia del heavy metal, con himnos y canciones inmortales y fueron la base musical en esta gira. “You’ve got another thing coming”, “Rapid Fire”, “Breaking the law” y “Riding in the wind” sonaron una tras otra sin dejar espacio para respirar. Parecía una urgencia de la banda por mostrar que aún tienen el fuego metalero en la sangre, un testamento de quienes son y por qué son capaces de convocar a 18 mil personas de por lo menos tres generaciones distintas.

Varias personas iban en núcleo familiar de abuelo con una enorme sonrisa, chamarra de cuero y jeans, papá con el pelo un poco largo porque tal vez el godinato no le permite soltarlo libremente y el nieto, tal vez de 14 o 15 años que iba por primera vez a un concierto. Mientras el más chavo se sabía de punta a punta los riffs y el coro de “Panick attack”, el abuelo y el papá sentían lo mismo con las rolas de Screaming y British steel. Siguieron con “Love bites”, probablemente la menos veloz de la noche, aunque tampoco es lenta. Tal vez sea un momento de respiro para Halford que como siempre, comanda el escenario sin grandes aspavientos, simplemente con su presencia.

Con más de 50 años de carrera es poco probable encontrar temas oscuros o pocas veces tocados en el set de una banda, pero nunca es tarde para las sorpresas y las primeras fueron “Devil’s child” y “Saints in hell” de Screaming for vengeance y Stained class, respectivamente. Estas dos fueron ejemplos claros de una banda que apuesta por darle variedad a sus presentaciones y colocar joyitas que si bien no son populares, no desentonan en el concepto del show. La siguiente fue “Crown of horns”, del disco más reciente y con ella cerraron la trilogía de rolas más bien oscuras pero de gran calidad, los huevitos de pascua por llamarlo de alguna manera. Tocarlas significa dejar fuera otras que tal vez la mayoría esperaba, pero incluir aquellas y dejar fuera estas implica repetirse, y al parecer a Halford y compañía les gusta más apostar por lo inesperado. Excelente decisión.

Previo a “Crown of horns” y debido a que el concierto cayó en 4 de mayo, el llamado día de Star Wars, Richie Faulkner tocó un breve solo en el que hizo un guiño musical a la famosa saga. Después se hizo presente “Sinner” una rola que miles de metaleros mexicanos conocimos con el disco en vivo Unleashed in the East, de 1979, aunque originalmente salió en Sin after sin y luego, por supuesto, el momento donde los true metal warriors sufren, porque si hay un tema de Judas Priest que todos ellos dicen despreciar por fresa y guango es “Turbo lover”, pero cada vez que suena en vivo, todos se descosen, la cantan a todo pulmón y la bailan como si estuvieran en un antro de High Energy. No tiene nada de malo, es una canción para gozar, para darle un respiro a la vida, para sonreír.

“Invincible shield” fue la tercera y última canción del disco homónimo. Antes de tocarla, Halford platicó con la audiencia e hizo un recorrido por el medio siglo de historia de la banda. Para ello enumeró en orden todos los discos que han lanzado, aunque omitió Jugulator y Demolition, los dos en que él estaba fuera y que cuentan con la voz de Tim “Ripper” Owens. Pecata minuta porque a diferencia de otras bandas, la mayoría de los fans de Judas no le tienen un afecto especial a esos discos. Eso sí, ese ejercicio de nombrar los discos volvió a dejar claro de qué lado masca la iguana, por lo menos en México, pues los más ovacionados fueron los ya mencionados como cuatro pilares.

Casi cada vez que vienen a México, el gran reto es atestiguar si Halford alcanzará las notas altas en “Victimo f changes”. Siempre lo ha logrado, pero a veces con menos éxito. Esa noche parecía un cantante casi en su mejor momento y si bien desde la consola le ayudan con un reverb que alarga la nota, la alcanzó en toda su gloria. Después de eso necesitaba otro descanso y lo consiguió mediante el jugueteo con la audiencia de cantar una breve melodía de diptongos (eo, io) o palabras alargadas (yei, yeiou, yeah) y dejar que el público se la contestara. Luego siguió “The green Manalishi (with the two prong Crown)”, original de Fleetwood Mac y que eventualmente probaría ser el único cover de la noche -para tristeza de una gran porción de la audiencia no tocaron “Diamonds and rust”. Aunque Judas demostró que le gusta jugarle al valiente y romper un poco lo cotidiano, el final del set no cambia.

Scott Travis, desde el trono de la batería tomó el micrófono para saludar al público y preguntar qué querían escuchar. Un semiatronador grito recorrió la arena. Volvió a preguntar y ahora sí, 18 mil gargantas en sintonía gritaron painkiller, lo que dio pie al solo de batería con el que empieza la que es probablemente la mejor canción de heavy de todos los tiempos. Es también la que más trabajo le cuesta de años atrás a Halford, pues no tiene algunas notas altas en ciertos momentos, toda es aguda. Probablemente la voz estuvo a un 75 u 80 por ciento cerca de como suena en estudio, así que nadie se quejó.

En el encore tampoco corrieron riesgos, y la respuesta del público muestra que es una decisión correcta. “Electric eye”, luego “Hell bent for leather” con Halford montado en una motocicleta y “Living after midnight”, que además quedó como anillo al dedo porque, efectivamente, ya pasaban de las 12 de la noche: “viviendo después de la media noche, rockeando hasta el amanecer, amando hasta la mañana para después desaparecer”. Himno total y cierre perfecto para una noche inolvidable de acero invencible.

