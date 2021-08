No digan que no se los advertimos… El día de hoy se anunció que los boletos Early Bird para el show de Juan MacLean en CDMX ya son sold out.

El DJ y productor con sede en Brooklyn planea regresar a la caótica Ciudad de México el próximo 2 de octubre con un show que promete hacerte liberar esa energía acumulada luego de este año y medio sin música en vivo. Los tickets se pusieron a la venta desde hace un par de días y, como era de esperarse, la fase Early Bird se agotó de inmediato.

Pero que no cunda el pánico… en caso de que no hayas alcanzado boletos, todavía tienes chance de asegurar tu entrada al evento, ya que a partir de hoy se abrió la primera fase, la cual también tiene dos opciones: el acceso VIP que consta de una mesa para seis personas y el general, que tiene un precio de 400 pesos sin cargo por servicio.

El reventón con Juan MacLean se llevará a cabo en una locación de la capital chilanga que hasta el momento se mantiene secreta. Pero, es un hecho que el lugar seleccionado sigue con las respectivas normas de seguridad y sanidad impuestas ante la pandemia de COVID-19, así que no hay nada de que preocuparse.

Gracias a sus sets que presentan una fina selección que pasa del disco al house, techno, electro y proto-house en una misma noche, es que Juan MacLean se ha ganado fama de ser un DJ ecléctico y adaptable. Incluso se ha lucido con remixes de artistas como Lana Del Rey, Franz Ferdinand, Air, Daft Punk y Yoko Ono; no importa el género, siempre sabe cómo convertirlo en un himno de las pistas de baile.

Así que ya sabes, ésta es una fiesta que no te puedes perder. Consigue ya tus boletos dando click aquí.

