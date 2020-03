Al puro estilo de Mc Dinero, JPEGMAFIA estrena la canción Covered in Money!. La canción llega sin previo aviso pero no podemos estar más que felices de escucharla ya que sólo significa que el rapero sigue trabajando duro en nueva música.

Esta canción es la sucesora de BALD!, tema que lanzó en febrero como single. En 2019 editó All My Heroes are Cornballs, un aclamado álbum que lo llevó de gira por diferentes lugares del mundo. Pero JPEGMAFIA no se detiene y continúa editando singles.

Obedeciendo una de sus últimas declaraciones, el rapero está haciendo

Voy a hacer lo que sea que quiera este año. Traté de lanzar el álbum de la manera adecuada, pero la pequeña mierda de la industria musical es estúpida, molesta y no apoya a los artistas. Se lo voy a quitar todo y lo voy a llevar directamente a los fans.

Así que ya lo sabes, su próximo material, seguramente llegará de esta manera. Mira el video:

Otros de sus últimos trabajos también han sido con las canciones Awake de Tkay Maidza y Nauseous / Devilish de Vegyn. Síguelo en sus redes y no te pierdas detalle de esta nueva faceta suya como independiente.