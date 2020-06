JPEGMAFIA estrenó un nuevo sencillo titulado THE BENDS! En el que el rapero alza la voz sobre el racismo e incluso samplea la voz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde la muerte de George Floyd, miles de personas han comenzado a buscar diferentes formas de darle visibilidad al problema de racismo que se vive en todo el mundo, pero principalmente en nuestro país vecino. En el que su presidente ha sido el primero en tener y apoyar actos racistas.

Muchos artistas han optado por hacerlo a través de la música y JPEGMAFIA ya es uno de ellos. Incluso, su reciente sencillo inicia con un discurso que dio Trump el pasado mes de noviembre durante un evento en Atlanta, en el que expresa su supuesto apoyo hacia la comunidad afroamericana.

Después a lo largo de la canción, se le escucha al rapero cantar “My leader treat me like a enemy” (mi líder me trata como a un enemigo) y analiza la investigación de juicio político que tuvo Trump a inicios de año.

Con el lanzamiento, estrenó también un video dirigido por Peggy. En el que se le ve al rapero usando un traje de apicultor, mientras interpreta la canción en una carretera. Mientras que en la descripción del clip, escribió: “Los extraño a todos, 2020 hace que me duela la cabeza”.

THE BENDS! se une a la serie de sencillos que JPEGMAFIA nos ha estado compartiendo. Anteriormente ya habíamos podido escuchar BALD!, COVERED IN MONEY!, BODYGUARD! y CUTIE PIE! Todas ya las puedes encontrar en las plataformas digitales.