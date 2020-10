El próximo 29 de octubre se lanzará un nuevo podcast titulado Transmissions: The Definitive Story, en el que se contará la historia de Joy Division y New Order.

Éste podcast estará narrado por la famosa actriz Maxine Peake y se centrará en los inicios de la banda liderada por Ian Curtis y hasta 1983, cuando New Order lanzó su tan icónico sencillo “Blue Monday”.

Además de que se reveló que Transmissions: The Definitive Story contará con entrevistas con los miembros de ambas bandas: Bernard Sumner, Stephen Morris, Gillian Gilbert y Peter Hook. Así como también se tendrá como invitados especiales a grandes fans, incluyendo a Bono, Damon Albarn, Johnny Marr, Liam Gallagher, Jonny Greenwood de Radiohead, entre otros.

Y hablando sobre éste nuevo podcast, Bernard Sumner comentó: “Nada nos hubiera detenido, nada nos detuvo ¿verdad? La muerte de Ian no nos detuvo, la muerte de Martin no nos detuvo, que nos robaran todo el equipo no nos detuvo… No había nada a lo que volver. No había ningún plan b.”

Mientras que Peter Hook agregó: “Estar en una banda con una identidad tan distinta es bastante afortunado, ¡pero luego entrar en dos bandas fue increíble!”

Y como un pequeño adelanto de lo que será Transmissions: The Definitive, ya se lanzó el teaser oficial, te lo dejamos por acá. Mientras que a través de este enlace podrás escuchar el podcast cuando salga oficialmente.

Fotos de portada vía Facebook Joy Division / Facebook New Order.