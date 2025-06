Joy Division y “Love will tear us apart”: 45 años de melancólica desesperanza

El sencillo más exitoso de Joy Division no sólo consolidó la breve carrera que sus autores habían construido con Unknown pleasures (1979); sirvió como adelanto por separado del imaginario de su álbum Closer (1980). Fuck they got a hit single!, fue la frase con la que Tony Wilson bautizaría al melancólico y desgarrador track. Los años 80 que comenzaban con el tecno pop como género disrruptor, a través de gente como John Foxx y Gary Numan, también vislumbraban la transformación de la ecuación clásica de batería, bajo, guitarra, teclados y voz.

A cargo de Martin Hannett en los controles de producción, el sonido de “Love will tear us apart“, establecería el canon que sería punto de partida para gente como The Cure y U2. Baterías expansivas de proyección sintética, melodía principal a través del bajo, ausencia de riffs y solos de guitarra por acompañamientos de carácter acústico, teclados usando la máxima de Brian Eno, “la presencia ausente”, y por supuesto la voz cargada de melancolía y desesperanza.

Esta suma de elementos se vería replicada hasta el infinito y más allá hasta nuestros días. En México serían los Caifanes con “Mátenme porque me muero” (1988) y “Viento” (1988) quienes traducirían en clave rock en tu idioma el legado de los de Manchester. En España Family con “Viaje a los sueños polares” (1993) parafrasearía la letra original por Cuando pese demasiado la rutina, del trabajo y la vida en la ciudad. Para el Siglo XXI Interpol y Motorama se encargarían de continuar con el legado.

“Love will tear us apart” navegó en las aguas de lo alternativo en la década de los 80, esto promovido por los sobrevivientes del naufragio llamado Joy Division, después convertidos en New Order que se negaron a interpretar canciones del pasado por varios años. Fue a partir de Control (2007) de Anton Corbijn que el tema volvió a ser parte no sólo del imaginario indie/alternativo para convertirse en parte del mainstream a carta cabal. En la actualidad tanto New Order como Peter Hook cierran sus actuaciones con este tema. Efectivamente Fuck!They got a hit single.

