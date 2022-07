El actor Joseph Quinn reveló que recientemente fue detenido por el departamento de inmigración estadounidense y que su personaje en Stranger things fue lo que lo salvó.

Hace unos días Quinn fue el invitado especial de The tonight show with Jimmy Fallon, durante el cual compartió una anécdota sobre su llegada a nuestro país vecino. Según reveló el actor, al aterrizar en territorio norteamericano los oficiales de inmigración lo llevaron a “un calabozo” para interrogarlo.

“Ayer me retuvieron en inmigración y me llevaron a… creo que podría ser descrito como un calabozo. Estuve esperando unos 20 minutos y luego me llamaron a un escritorio, donde alguien me preguntó ‘¿qué está haciendo en los Estados Unidos, señor?’”, le contó Joseph Quinn a Jimmy Fallon.

Vía Instagram Stranger things

Tras esto, el británico señaló que aunque le dijo a los policías que su visita era para participar en el programa de Fallon, estos no le creyeron. Finalmente, su salvación fue cuando uno de ellos lo reconoció por su papel en Stranger things como Eddie Munson: “Uno de sus colegas lo miró, me miró y dijo ‘deja a Eddie en paz’”.

De acuerdo con la narración del actor, el oficial le devolvió su pasaporte y lo dejó ir, aunque no sin antes preguntarle si su personaje regresará en la quinta temporada de la serie.

A continuación puedes ver el extracto de la entrevista:

Foto de portada tomada del Facebook de Stranger things.

