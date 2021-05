El actor Joseph Gordon-Levitt confirmó que tuvo una aparición secreta en Knives out, película lanzada en 2019 bajo la dirección de Rian Johnson.

En una reciente charla con Us Weekly, el actor reveló que se le puede escuchar interpretando la voz del detective Hardrock en un programa de televisión que se encuentra viendo Marta (Ana de Armas) al comienzo de la película.

“Curiosamente, y la gente puede o no saber esto, en realidad he tenido cameos en todas y cada una de las películas de Rian Johnson, desde Brick hasta The brothers bloom e incluso Star wars: The last jedi. Es una tradición que esperamos poder mantener”, explicó Joseph.

Anteriormente, el mismo Johnson ya había había mencionado que Joseph Gordon-Levitt tenía un cameo muy secreto dentro de Knives out, admitiendo también que él trabajará con el actor cada vez que se dé la oportunidad.

“No puedo esperar para volver a un set con él”, comentó el director. “Sabes, él tiene un cameo en esto. Es una voz al principio. Mantén tus oídos despiertos que escucharás un cameo de JGL”, concluyó.

Además de que explicó que la idea original era darle un papel importante a Joseph Gordon-Levitt en el filme. Sin embargo, debido a problemas de horarios, esto ya no se pudo concretar.

En otras noticias, de Knives out está por regresar. Según reveló Deadline, Netflix adquirió los derechos de la película por $450 millones, teniendo en planes realizar dos secuelas más del filme de Rian Johnson.

Foto de portada tomada del Facebook de Joseph Gordon-Levitt.