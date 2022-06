En el mes de marzo, el sueco José González lanzó El Invento EP, en el que venía un remix de la artista peruana Sofia Kourtesis, un talento emergente en total alza; pero ahora el músico continúa en esa línea de trabajo para retrabajar algunos cortes de su último álbum Local Valley.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Al disco como tal le está yendo muy bien, dado que la American Association of Independent Music reconociera le acaba de otorgar el Libera Award 2022 para Mejor Disco Folk/Bluegrass y en su país obtuvo un equivalente del Grammy a Cantautor del año.

Pero resulta muy interesantes estos devaneos con la electrónica, tal como ocurre en el Swing Ep, en el que pone el mismo tema en manos de Roosevelt y Solomun, dos respetadas figuras en el panorama internacional de los ritmos digitales, cajas de ritmo y sintetizadores.

Incluso para un músico con gran trayectoria y reputación como lo es Solomun, este trabajo representó todo un reto: “Al principio no fue algo fácil encontrar una vía para hacer el remix de “Swing”. Estuve a punto de pedirle una canción distinta pero luego, por fortuna, escuché “Half a Minute” de Matt Bianco de 1984 en la radio. Esto me dio la inspiración necesaria para volver a empezar. Al final estoy muy contento, de que no me di por vencido”.

De lo hecho por Roosevelt, González se encuentra muy emocionado: “¡Me encanta este remix! Melódico y elástico, mucho más un hit que la original. Estoy ansioso de escucharla en la radio más adelante en el verano”.

Swing EP (City Slag, 2022) se cierra con el rework de la misma pieza, pero hecho por el propio José González, pero asumiendo una nueva personalidad sonora: “Decidí que no hay reglas, solo diversión y uptempo. Mientras buscaba samples de percusiones, me topé con un sonido como el del instrumento brasileño cuica. Suena como a un chango – con hormigas en los pantalones”.

