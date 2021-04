Jorja Smith está de regreso y ahora es totalmente oficial. La cantante no sólo compartió una nueva canción, sino que también hizo el anuncio de su próximo proyecto.

Titulado Be right back, este proyecto estará conformado únicamente por ocho canciones, entre las que se incluye su reciente sencillo “Addicted” y una especial colaboración con Shaybo. Su estreno está programado para el próximo 14 de mayo.

Anunciando el lanzamiento, en un comunicado Jorja Smith explicó: “Se llama Be right back [de vuelta] porque es algo que quiero que mis fans tengan ahora, esto no es un álbum y estas canciones no lo habrían logrado. Si necesitaba hacer estas canciones, entonces alguien también necesita escucharlas.”

Junto con la noticia, la cantante también nos dio un pequeño adelanto con el sencillo “Gone”, sobre el que explicó: “Hay algo en poder escribir una cosa y que signifique tantas cosas diferentes para los demás.”

“Me encanta que esta canción, bueno cualquiera de mis canciones en realidad, sea interpretada de diferentes maneras, dependiendo de las experiencias de las personas que las escuchan. Esta soy yo preguntando por qué las personas tienen que ser arrebatadas de nosotros”, agregó.

Be right back es el primer material que Jorja Smith lanza desde que en 2019 hizo su impactante debut con Lost & found, disco que incluso la llevó a estar nominada a un Mercury Prize.

“Gone” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Mientras que Be right back puede pre-ordenarse dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.