Jonathan Davis, cantante de Korn, tiene una nueva versión de “It’s a sin” de Pet Shop Boys que nunca nos imaginamos escuchar.

El frontman de la icónica banda de metal se adueñó completamente del éxito ochentero para convertirlo en una canción llena de ese sonido oscuro y tenebroso en el que Davis se ha especializado y que nada que ver con su versión original.

Este cover de “It’s a sin” fue creado específicamente para la banda sonora de Paradise city, serie de Amazon Prime que se estrenó hace un par de meses y que sin duda alguna, es un must de cualquier melómano de corazón.

La producción gira entorno de la música y en consecuencia, la banda sonora juega un papel fundamental; así que además de Jonathan Davis covereando a Pet Shop Boys, también se ha incluido una versión de “A girl like you” interpretada por Machine Gun Kelly, un cover de “I don’t believe in love” de Queensryche, otro de “True faith” de New Order, entre otros.

Paradise city es la continuación de American Satan, película dirigida por Ash Avildser que sigue la historia de una banda que se muda a Los Ángeles en busca de fama, sin embargo, a partir de ahí las cosas no paran de enredarse, tanto que el tema ha dado para crear una serie extra.

Te dejamos a continuación el cover de Jonathan Davis y la serie la puedes encontrar en la plataforma de Amazon Prime Video.

Foto de portada tomada del Instagram de Korn.