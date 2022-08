Jonah Hill se ha sincerado sobre el estado de su salud mental, revelando que ha decidido dejar de promocionar sus propias películas.

El actor dos veces nominado al Oscar está por estrenar Stutz, un documental protagonizado y dirigido por él. El proyecto sigue una charla entre Hill y su terapeuta, en la cual discuten los problemas de salud mental del actor, enfocándose en cómo sus ataques de ansiedad empeoraron mientras promocionaba algunas de sus antiguas películas.

De acuerdo con una carta publicada en Deadline, Jonah Hill dejará de promocionar sus próximos filmes por el bien de su estado mental. “A través del viaje de autodescubrimiento que tuve con la película, he llegado a la conclusión de que he pasado casi 20 años experimentando ataques de ansiedad, que se ven exacerbados por las apariciones en los medios y los eventos públicos”, escribió.

“Estoy muy agradecido de que este otoño la película se estrene mundialmente en un prestigioso festival de cine, y no veo la hora de compartirla con el público de todo el mundo con la esperanza de que ayude a quienes están luchando. Sin embargo, no me verán promocionando esta película, ni ninguna de mis próximas películas, mientras doy este importante paso para protegerme. Si me enfermo más por salir a promocionarlo, no estaría actuando fiel a mí mismo o a la película”, continuó Jonah Hill.

Y por último, el actor agregó: “Por lo general, me asqueó ante cartas o declaraciones como esta, pero entiendo que soy de los pocos privilegiados que pueden darse el lujo de tomarse un tiempo libre. No perderé mi trabajo mientras trabajo en mi ansiedad. Con esta carta y con Stutz, espero que sea más normal que la gente hable y actúe sobre estas cosas. Para que puedan tomar medidas para sentirse mejor y para que las personas en sus vidas puedan entender sus problemas con mayor claridad”.

Además de Stutz, este año Jonah Hill también participará en You people, junto a personajes como David Duchovny, Eddie Murphy y Julia Louis-Dreyfus.

Foto de portada tomada del Facebook de The Wolf of Wall Street.