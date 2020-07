Recientemente fue editada la versión audiolibro de Heavy Tales: The Metal. The Music. The Madness. As Lived by Jon Zazula, del llamado Jon Z, fundador de Megaforce Records, la casa discográfica donde fueron concebidos los primeros discos de Metallica, Testament, Overkill, Anthrax, Vio-Lence, Ace Frehley, Mercyful Fate, Manowar, M.O.D. y S.O.D., entre otros.

La historia de Zazula es de esas que forjaron el metal con yunque y martillo. Luego de trabajar un tiempo en Wall Street, Jon estableció una tienda de discos que eventualmente lo llevó a convertirse en promotor de conciertos y para 1982 en fundador junto con su esposa Marsha de un pequeño sello discográfico. Su primer gran acción fue llevarse de gira a la costa Este a un cuarteto californiano llamado Metallica (tocaron 12 fechas como abridores de bandas como Raven y Twisted Sister). Al entender su enorme potencial trató de que alguien los firmara, pero al recibir constantemente respuestas negativas, juntó dinero, fundó su propio sello les grabó su primer disco, Kill Em All, y con ello comenzó a cambiar la historia del metal. Metallica grabaría también con él su segundo disco, Ride The Lightning.

Títulos como Fistful of Metal de Anthrax, los primeros siete de Overkill y los primeros seis de Testament, que son todos enormes clásicos del metal, nacieron bajo su tutela. Con el tiempo, Jon Zazula vendió su compañía a Atlantic Records, pero nunca dejó de trabajar en la música. Hace un año escribió el libro Heavy Tales, con una introducción escrita por Chuck Billy, cantante de Testament y amigo de Jon y Marsha y hoy, el libro está disponible en formato de audio, con la introducción leída por el mismo Chuck Billy. En general se trata de un documento muy valioso que narra el cómo de la creación de un sello que fue importantísimo en el establecimiento del Thrash Metal y está salpicado por decenas de anécdotas que solo se pueden vivir si se está en el asiento del conductor de un auto con las características de Megaforce.

Lee más noticias sobre lo mejor del metal aquí