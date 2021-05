El legendario músico Jon Bon Jovi interpretó un cover de “Watermelon sugar” de Harry Styles durante un concierto benéfico que tuvo lugar el pasado viernes en Nueva York.

El evento fue organizado por Meals On Wheels y Project Most, programas que se dedican a repartir alimentos a personas que no pueden comprar o preparar su propia comida, y se realizó en el Clubhouse de los Hamptons, logrando recaudar más de 50,000 dólares.

El set de Jon Bon Jovi duró alrededor de 90 minutos, durante los que el músico estuvo interpretando una combinación de sus propias canciones y covers, incluyendo el del éxito del ex integrante de One Direction, Harry Styles. Además de que también estuvo respondiendo a algunas preguntas de los fans.

Para nuestra suerte, uno de los afortunados asistentes grabó el momento en el que Jon Bon Jovi interpretó “Watermelon sugar” y lo publicó en redes sociales. “¡Yo voto por que esto debe de ser más covereado! Por supuesto, JBJ hizo un excelente trabajo”, escribió el fan en la descripción del clip.

“Watermelon sugar” fue incluida en el segundo material discográfico solista de Harry Styles, Fine line, lanzado en diciembre de 2019. La canción se ha vuelto uno de los más grandes éxitos del cantante británico, llevándolo incluso a ser merecedor de un Grammy Award y recientemente de un BRIT Award por British Single.

Fotos de portada vía Instagram Jon Bon Jovi / Instagram Harry Styles.