Johnny Nasty Boots está por estrenar un álbum en vivo grabado desde el Whisky A Go Go de Los Ángeles y como primer adelanto, la banda ya nos compartió el tema “Hard To Love Me (Live)”.

La historia detrás de este material es increíble, resulta que un día Johnny Nasty Boots recibió un mensaje directamente a su cuenta de Facebook en el que el legendario recinto ubicado en Los Ángeles, Whisky A Go Go, los invitaba a abrir el show de Hookers & Blow, la banda del tecladista de Guns N’ Roses, Dizzy Reed. Esto debido a que les había gustado la combinación de dichas bandas cuando compartieron el escenario ahí mismo en 2017.

Una oportunidad cómo estas no podía desperdiciarse, así que a la banda no le importó tener que viajar en plena Navidad, una fecha bastante complicada, con tal de realizar esta presentación, la cual tuvo lugar el 26 de diciembre de 2019.

De esto, además de vivir una experiencia inolvidable, la agrupación también logró grabar un increíble disco en vivo. “Sacar un disco en vivo era algo que ya teníamos en mente, sin embargo no lo habíamos planeado del todo, es algo más complicado de lo que parece, sin embargo así como casi todo lo que pasa con Johnny Nasty Boots, las cosas se acomodaron solas”, explicó Johnny.

“Hard To Love Me (Live)”, el primer vistazo a este material discográfico, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Y se espera que el próximo sencillo llegue en algún punto de diciembre.

Así que no dejes de seguirles la pista, que Johnny Nasty Boots trae un álbum que promete mucho.

Foto de portada: Cortesía.