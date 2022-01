No es un hecho aislado que la relación entre Johnny Marr y Morrissey, miembros fundadores de The Smiths, ha sido bastante complicada. Si bien ambos han intentado reservar sus comentarios al respecto, recientemente Marr por fin habló de ello.

Desde su estancia en The Smiths, la relación entre el guitarrista y Moz estuvo llena de diferencias, mismas por las que, pese al éxito que tenía la banda, en 1987 terminaron por disolverla. Uno pensaría que con el paso del tiempo la situación comenzaría a ablandarse pero no ha sido así, por el contrario, los músicos están mas distantes que nunca.

Sobre esto, en una entrevista con Uncut Magazine, Johnny Marr reveló que no estuvo muy cómodo cuando trabajó con Morrissey y que la lealtad fue un aspecto crucial. Incluso, el músico aseguró que su período en la agrupación se sintió como “estar con amigos del ejército o en un submarino” lleno de “presión, incomodidad y estrés”.

“Es una forma muy simplista de decirlo, pero una de las razones por las que he estado en tantas bandas es porque quería ser leal a ellas. Soy muy cercano a todas las personas con las que he trabajado, con una obvia excepción. Y aquello no es una gran sorpresa porque Morrissey y yo somos muy diferentes. Pero con todos estos diferentes músicos, puedo tomar el teléfono, con cualquiera, y continuar desde donde lo dejamos”, comentó.

Y continuó: “Así que sí, lealtad. Y no es porque yo sea tan virtuoso. Todos con los que he trabajado han sido geniales. Lo único que se convirtió en mierda fueron The Smiths. Lo cual es una pena, pero así sucede. Odio hablar del grupo que formé de esta forma, el grupo que amaba. Pero, ya sabes, hay que tener un poco de perspectiva”.

Lamentablemente, para los fans de The Smiths esta declaración entierra una vez más sus esperanzas de que algún día haya un reencuentro. Aunque, el mundo es mágico y cualquier cosa puede suceder.

Fotos de portada vía Facebook Johnny Marr / Facebook Morrissey.