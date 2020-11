Johnny Depp fue despedido de la tercer entrega de Animales Fantásticos. Warner Bros. pidió la renuncia del actor después de una dura batalla legal que no terminó nada bien para el actor.

Todo comenzó en 2018 cuando el diario británico The Sun ventiló varios de los detalles íntimos del actor y de su matrimonio con Amber Heard. El medio mencionó que Johnny Depp era un hombre violento y juzgó su extravagante estilo de vida.

En ese entonces, el diario cuestionaba en una carta editorial cómo era posible que J.K. Rowling pudiera haber contratado a un “golpeador de esposas” para protagonizar la película Animales Fantásticos.

Después, Johnny Depp decidió demandar a The Sun y el resto es historia. Fue hace unos días cuando un juez dictaminó que Johnny Depp es un hombre violento. Por esta razón, Warner Bros. pidió la renuncia del actor.

En un comunicado, el actor se despide de su personaje como Grindelwald para Animales Fantásticos 3, la nueva película de J.K. Rowling. “Primero, me gustaría agradecer a todos los que me han regalado su apoyo y lealtad. Me han vuelto más humilde y me han conmovido sus mensajes de apoyo, amor y preocupación, particularmente en los últimos días. En segundo lugar, quiero dejarles saber que Warner Bros. me ha pedido renunciar a mi papel como Grindelwald en Fantastic Beats y yo he respetado y accedido a esa petición”.