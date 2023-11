John Zorn en la CDMX: “¡Va a ser una locura!”

Fecha fundamental la que se avecina. Próximos 2 y 3 de diciembre, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, John Zorn celebra su cumpleaños 70 con un par de presentaciones que ya se antojan inolvidables debido a la presencia en escena de John Medeski, Julian Lage y Kenny Wollesen, entre otros músicos. Estaremos ante uno de los compositores más avezados que han pisado este planeta en los últimos tiempos. Con tal de hablar de esto, concertamos una cita con Claudia Stella Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura de la CDMX.

“Pues es una leyenda viva que ha hecho historia en la música de vanguardia experimental contemporánea, su versatilidad lo hace único pues puede ir de lo más metalero, estruendoso, a un cuarteto de cuerdas más clásico. Insistiría en nunca encajonarlo dentro de un solo un género; aunque sin duda es eso, se trata de una leyenda viva”. La titular de la Secretaría de Cultura de la capital del país recalca que el de Nueva York aterriza en México “acompañado de músicos virtuosos, de primera línea”. Se refiere, además de los mencionados Medeski, Lage y Wollesen, a Brian Marsella, Matt Hollenberg, Kenny Grohowski, Julian Lage, Jorge Roeder y Ches Smith.

Claudia acentúa que Zorn sostiene una relación muy cercana con el público mexicano, un lazo que “ha crecido y se ha fortalecido también”. Recuerda que el mismo compositor ha declarado sentirse “muy impresionado ante la reacción que tiene el público mexicano frente a su música. La gente se vuelve loca y, bueno, imagínate lo que para un artista significa eso”. En ese sentido, la funcionaria considera que, más allá de nichos específicos, es decir, los círculos de entendidos donde “no hay un solo músico que no respete la trayectoria de este hombre”, el arribo al país de este compositor es una oportunidad única pues presentará un programa doble que muy pocos afortunados podrán atestiguar, tanto en Estados Unidos como en Europa.

John Zorn

Respecto al escenario que albergará a Zorn y sus colegas, Curiel de Icaza admite que se alistará un despliegue técnico especial. “La producción también es importante porque no nos vamos a quedar solamente con el audio del Teatro de la Ciudad; se van a meter refuerzos especiales para que suene brutal. O sea, todo. La calidad de audio, la calidad de los artistas, el aniversario de John, que esta Ciudad lo reciba… No es algo que pase en tantas partes del mundo. Será una locura tener a todos estos músicos juntos”. Importante entonces subrayarlo: estamos ante una oportunidad que poccas veces se presenta. “Nunca había pasado algo así en México. Sin duda, va a ser una cita auténticamente especial”.

El 2 de diciembre Zorn y los suyos ejecutarán New Masada, Suite for Piano y Simulacrum; y el 3 de diciembre sonarán las obras Chaos Magick, Incerto y New Electric Masada. Pero, ¿a qué suena lo que John mentaliza y luego ejecuta en presentaciones francamente catárticas? El respetado periodista Joachim- Ernst Berendt lo explica: “Como compositor, es un maestro de la fractura musical. Descompone la música en átomos. La tritura en dispares bloques de sonido que cambian a velocidad de locura, que disparan al oyente en fracciones de segundo desde un mundo musical hacia el siguiente y que, sin embargo, están maravillosamente combinados entre sí en un plano superior”.

Así que estamos ante algo definitivo. Una experiencia de consecuencias trascendentales a la que puedes asistir, haciéndote de tu entrada, dando clic aquí.

