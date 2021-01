John Lennon se encontraba muy emocionado de regresar al Reino Unido y lo hizo saber mediante una llamada por teléfono justo una noche antes de ser asesinado, esto según una nueva carta que fue revelada por una tía del artista.

El musico que fue parte de la mítica banda The Beatles recién cumplió 40 años desde su muerte el 8 de diciembre de 1980 a la afueras de un hotel en Nueva York donde se estaba hospedando; John Lennon fue asesinado a tiros por Mark Chapman quien se jactaba de ser un gran fanático del artista.

Un mes después de ese suceso, la tía del musico, Mimi Smith le mandó una carta a la periodista Judith Simons del periódico Daily Express; respondiendo a las palabras de la periodista donde ella expresaba sus condolencias por el reciente fallecimiento del musico.

Ahora, el contenido de esta carta fue revelada a la vista del ojo público gracias a Tracks Ltd y se puede leer que Mimi le agradece a la periodista, al igual que le reveló parte de la conversación que tuvo con el justo la noche anterior a su muerte; donde el le contaba su entusiasmo por regresar a tocar en el Reino Unido.

Querida Judith: Gracias por tu carta, amables pensamientos ”, escribió Smith.

“Estoy tratando de aceptar esta cosa terrible que ha sucedido, pero me resulta muy difícil. Él mismo tenía tanta fe que estoy tratando de hacer lo mismo. Llamó por teléfono la noche anterior, ingenioso; divertido, rebosante de emoción, viniendo muy pronto. No podía esperar a verme. Así que me alegro de eso. Si estoy en Londres, me pondré en contacto contigo. Amables pensamientos para ti también. Mimi “.

Según el historiador de los Beatles Mark Lewisohn: “una confirmación sólida de que, de no haber sido por su asesinato, Lennon habría regresado a Gran Bretaña durante 1981 por primera vez en 10 años”.

Crédito foto de portada: Instagram John Lennon