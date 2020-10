John Lennon habría celebrado hoy (9 de octubre) sus 80 años. Fue asesinado a tiros por Mark Chapman el 8 de diciembre de 1980.

El biógrafo de Lennon, Kenneth Womack, afirma que el difunto Beatle le habría dado un “infierno” a Donald Trump si aún estuviera vivo.

“No veo ninguna razón por la que no seguiría aquí”, Womack, el autor de John Lennon 1980: The Last Days In The Life, le dijo a The Mirror.

“Creo que en muchos sentidos habría sido como David Bowie, muy conmovido por Internet. Sería una persona influyente en ese sentido… estaría ahí mismo en Twitter dándole un infierno a Trump.”

Womack añadió que las “historias en miniatura” que Lennon grabó habrían sido ideales para un podcast.

Cuando le preguntaron si pensaba que los Beatles habrían vuelto a estar juntos, dijo: “Me imagino que lo harían. También estoy seguro de que habrían tocado Live Aid – y robado el show.”

Mientras tanto, un nuevo canal de televisión emergente será lanzado hoy para celebrar el cumpleaños de Lennon.

Sky, Virgin y Freeview emitirán LENNON80, que incluirá un conjunto de viejas imágenes y nuevos contenidos.

Entre los programas que se emitirán en el canal estará el famoso documental Bed Peace, que sigue la famosa protesta de Lennon y Yoko Ono “Bed-In for Peace” en 1969, así como apariciones en Parkinson en 1971 y The Dick Cavett Show en 1971 y 1972.

El canal también emitirá tres documentales de Ono: su conferencia de 2004 en la Tate Gallery, su actuación en Onochord y un programa sobre la Imagine Peace Tower en Islandia.

Además, habrá tres nuevos programas presentados por Matt Everitt de la BBC 6Music, entre ellos 25 Greatest Songs de John Lennon, que hará un conteo regresivo de los Beatles y de las canciones en solitario escritas por Lennon, que incluirá vídeos musicales remasterizados.

LENNON80 estará disponible hasta el 15 de octubre, y ha sido montado y coordinado por el director de televisión musical Simon Sadler y el archivero de Lennon/Ono Simon Hilton.