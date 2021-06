John Krasinski nos ha entregado una saga que nos remonta al terror clásico del cine, las dos entregas de A quiet place han sido todo un éxito pero el cineasta está dudando en sobre si hacer la tercera parte.

John nos sorprendió a todos en 2018 con el estreno de una película de terror que nos situaba en un mundo arrasado por alienígenas y como una familia luchaba por sobrevivir; muchos aspectos hicieron de esta una gran carta de presentación para Krasinski y la continuación mantuvo esta vara bastante alta, pero el futuro de John en este universo está en duda.

Durante una nueva entrevista el actor contó parte de los planes que tiene para este universo creado por el, que aunque todo surgió de su cabeza podría no terminar de la misma manera, según lo dicho a The hollywood reporter:

“Aunque soy la persona que hizo las primeras dos, no seré quien haga la última o las últimas dos. Esta es una increíble caja de arena para jugar y si yo soy o no el sujeto indicado para hacer más de estas películas o algunas más de ellas, no lo sé”.

“Fui capaz de hacer referencia a cosas en caso de que haya una parte 3. Incluso pusimos un par de easter eggs en caso de que si hago una tercera podamos conectarla con la segunda”, finalizó. Sin embargo, John ha confirmado que se encuentra trabajando en un spin-off, así que el cineasta no desaparecería del todo.

Crédito foto de portada: Paramount pictures