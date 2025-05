John Fogerty contraataca para retocar el sonido Creedence

Al mando de Creedence Clearwater Revival, John Fogerty desarrolló un temario que marcaría el ritmo y melodía de una época al tiempo que generaría números escandalosos para la industria del entretenimiento, todo gracias a un sonido único que la fecha se mantiene vivo (especialmente en México se adora el cancionero cridens). Hoy, a punto de cumplir ochenta años de edad, Fogerty anuncia su regreso.

Después de años de batalla, finalmente John Fogerty es dueño de la totalidad de las canciones que él mismo escribió hace décadas, y para celebrarlo el nacido en California graba un álbum donde reinterpreta varios de sus clásicos dotándolos de una vitalidad inusitada. Para arrancar, presenta tres de las veinte composiciones que, bajo el nombre de Legacy. The Creedence Clearwater Revival years: “Up around the bend”, “Have you ever seen the rain” y “Porterville”.

En lo que la obra aparece (prevista para estar en todas las plataformas en agosto), podemos adelantar que se viene de un combo de tracks que cuenta con la participación del mismo Fogerty así como de su hijo Shane, además de Matt Chamberlain, Bob Malone, Bob Glaub y Rob Stone, todo con la mezcla de Bob Clearmountain.

Sin duda estamos ante el retorno de uno de los más grandes músicos que la música pop ha generado. La voz y calidad como compositor de John Fogerty sobrevivirían a cualquier prueba, incluida la del tiempo, como ya vamos constatando ahora mismo.

