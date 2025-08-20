John Fogerty recupera sus canciones para aterrizar con ellas en México

El asunto tuvo lugar, dónde más podía ser, en el escenario, justo durante la fiesta del cumpleaños 80 de John Cameron Fogerty, cuando éste ofrecía un concierto en el Beacon Theatre, de Nueva York. Allí, por primera vez en su carrera, la voz y espíritu de Creedence Clearwater Revival anunció que poseía los derechos de su millonario catálogo de composiciones. Con tal noticia comenzaría la verdadera fiesta, pues vendría un álbum nuevo y una gira para acompañar su lanzamiento.

Legacy. The Creedence Clearwater Revival years es el disco con el cual Fogerty retoma su cancionero para reinterpretarlo con libertad, tras décadas de fatiga legal. En este compilado, el cantante, guitarrista y compositor retoma lo más representativo de su catálogo para demostrar de lo que es capaz frente al micrófono y con la plumilla entre los dedos. Toda una lección para sus colegas octagenarios, pues el hombre presume un talante imperturbable.

De “Have you ever seen the rain”, “Born on the Bayou” y “Lodi”, a “Fortunate son”, “Down on the corner” y “Bad moon rising”, el californiano anda por los fangosos suelos del swamp rock respetando los arreglos clásicos de hits imbatibles, aunque dándole la oportunidad a los escuchas expertos para que peguen el oído a la bocina y localicen ese redoble inédito, aquella inflexión vocal novedosa o algún flamante rasgueo entre compases. En este sentido, tracks como “Hey tonight” o “Run through the jungle” incluso podrían superar a las versiones originales; mientras “Wrote a song for everyone” o “Green river” alcanzan un nuevo significado.

El lujo consiste en atestiguar cómo ese sujeto, el mismo que hace décadas firmó uno de los capítulos más brillantes de la historia del pop, posee la suficiente estamina como para sostener la mira en el horizonte y, luego de luchar por lo que es legítimamente suyo, sus canciones, avanzar por la carretera, con el brillo lunar encima hasta que el amanecer le sorprenda con la guitarra entre manos. El empeño del músico resulta inédito, y es por ello que acompañarle en este momento resulta inevitable.

Legacy. The Creedence Clreawater Revival years (producido por el hijo de John, Shane; con la ayuda de la esposa de Fogerty, Julie), no llega solo, pues se ha anunciado una gira para apoyar su lanzamiento. El tour hará parada en México, para gozo de quienes apenas descubren el legado de Creedence así como para la felicidad de aquellos que hace prácticamente veinte años estuvieron en el Auditorio Nacional con Fogerty en escena, pues la cita tendrá lugar justo en el mismo foro de Reforma, el próximo 29 de septiembre (boletos aquí).

Ocho décadas de vida y por fin John Fogerty hace las cosas a su modo. “Durante la mayor parte de mi vida, no fui dueño de las canciones que escribí”, considera el artista. “Recuperarlas lo cambia todo. Legacy… es mi manera de celebrar eso: de tocar estas canciones en mis propios términos, con las personas que amo”. Escuchemos, celebremos, aplaudamos.

