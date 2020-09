John Boyega, quien interpreta a Fin, en las películas de “Las Guerras de las Galaxias”, ha criticado a Disney por el tratamiento de su personaje.

En una entrevista a GQ, Boyega, declara que el papel que interpretó en la famosa saga fue una “increíble oportunidad” pero reconoce la forma en que la gente de color sufrió en el desarrollo de la historia.

“Te involucras en proyectos y no necesariamente te va a gustar todo”, explica Boyega. “Pero lo que le diría a Disney es que no saque un personaje negro, que lo comercialice para que sea mucho más importante en la franquicia de lo que es y que luego lo haga a un lado. No es bueno. Lo diré sin rodeos”.

El actor continuó, señalando a los compañeros de reparto que tuvieron la misma experiencia: Naomi Ackie, Kelly Marie Tran y Oscar Isaac.

“Sabían qué hacer con Daisy Ridley, sabían qué hacer con Adam Driver. Sabían qué hacer con estas otras personas, pero cuando se trataba de Kelly Marie Tran, cuando se trataba de John Boyega, sabían una mierda”, declara, John Boyega en referencia a “The Last Jedi”, la segunda película de la trilogía.

Continuó: “Entonces, ¿qué quieres que diga? Lo que quieren que diga es que disfruté siendo parte de ello. Fue una gran experiencia…’ No, no, no. Aceptaré ese trato cuando sea una gran experiencia.

“Le dieron todos los matices a Adam Driver, todos los matices a Daisy Ridley. Seamos honestos. Daisy lo sabe. Adam lo sabe. Todo el mundo lo sabe. No voy a exponer nada.”