Se ha confirmado que Jodie Foster protagonizará la cuarta temporada de True detective, serie original de HBO.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la veterana actriz se unirá a la antología criminal como la detective Liz Danvers. Los detalles respecto a esta nueva entrega aún son pocos, pero se ha revelado que la tanda de capítulos se desarrollará en un aislamiento en Alaska, tras la desaparición de seis hombres.

“Cuando cae la larga noche de invierno en Ennis, Alaska, los seis hombres que operan la Estación de Investigación del Ártico Tsalal desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y profundizar en las verdades embrujadas que yacen enterradas bajo el hielo eterno”, se lee en un comunicado.

Esta nueva temporada de True detective será la primera que se realiza sin su showrunner y creador original Nic Pizzolatto, quien abandonó la serie después de la tercera entrega. Barry Jenkins está enlistado como productor ejecutivo junto con Jodie Foster, Issa López y Alan Page; los dos últimos también se encargarán de co-escribir los guiones.

Aún falta revelar quién co-protagonizará la temporada con Jodie Foster.

