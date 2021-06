La actriz, directora y productora estadounidense Jodie Foster recibirá la Palma de Oro de Honor en la próxima edición del Festival de Cannes.

A través de un comunicado, el festival de cine anunció que Foster, conocida por su participación en clásicos como The silence of the lambs y Taxi driver, además de recibir su máximo galardón también será la invitada especial de la ceremonia de inauguración.

Reaccionando a la noticia, Jodie Foster compartió el siguiente mensaje: “Cannes es un festival al que le debo tanto, ha cambiado mi vida por completo. Aunque ya había dirigido antes, mi primera ve en La Croisette fue determinante. Presentar una de mis películas aquí siempre fue uno de mis sueños y he tenido la suerte de cumplirlo varias veces.”

Mientras que por su parte, Pierre Lescure, presidente del Festival de Cannes, comentó: “Jodie Foster nos ha dado un regalo increíble al venir a celebrar el regreso del festival en La Croisette”. Asimismo mencionó que, en su opinión, Foster encarna “la modernidad, la radiante inteligencia de la independencia y la exigencia de la libertad”.

La primera película de Foster en Cannes fue en 1975 con Alicia ya no vive aquí de Martin Scorsese. Posteriormente tuvo presencia en el festival con Bugsy Malone de Alan Parker y Taxi driver, también de Scorsese. Y recientemente, The silence of the lambs fue proyectada como parte de la sección de Cannes, Cine en la playa.

La próxima edición del Festival de Cine de Cannes se llevará a cabo el próximo 6 de julio, luego de haber sido postergada en diversas ocasiones por la pandemia de COVID-19.

Foto de portada tomada del Facebook de The silence of the lambs.