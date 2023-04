Joaquin Phoenix recomienda no ver ‘Beau is afraid’ bajo el efecto de hongos alucinógenos

En una reciente entrevista con Fandango, Joaquin Phoenix compartió algunas recomendaciones para todos aquellos que en los próximos días vayan al cine a ver Beau is afraid, su nuevo filme dirigido por Ari Aster. El primero, y quizá el más importante, es no verla bajo los efectos de hongos alucinógenos.

“Alguien en la universidad me dijo que había un hilo universitario entre amigos, un desafío: iban a tomar hongos e ir a ver esta película. Y sólo quería hacer un anuncio de servicio público y decir, no tomen hongos y vayan a ver esta maldita película”, dijo Joaquin Phoenix y en tono de broma agregó: “Pero si lo haces, grábate a ti mismo. ¡Pero no lo hagas!”

De igual forma, Joaquin Phoenix recomendó ver Beau is afraid en IMAX y recordó su primera experiencia viendo la película como uno más de la audiencia. “Si puedes, [IMAX es] la manera de verla. Definitivamente me estaba retorciendo en mi asiento. Me reí toda la maldita película. Hay un par de secuencias que hicieron que me retorciera, es decir, cosas que [Ari] hizo con el diseño de sonido, fue realmente genial”, explicó.

Y por último comentó: “Es un mundo tan rico y hay tantos detalles para ver en él. Es cien por ciento una película que sientes. Hay tantos temas ricos y complejos en esta película, pero es una experiencia tan visceral verla. Luego te vas, y cuando ese sentimiento desaparece, empiezas a pensar en ello”.