La legendaria Joan Jett compartió el cover que hizo de Jeepster de T. Rex, el cual formará parte del álbum tributo titulado Angelheaded Hipster: The Songs of Marc Bolan and T. Rex.

Para el cover de Jeepster, Jett contó con el apoyo del guitarrista Marc Ribot, Thomas “Doveman” Bartlett en el piano y Jim Shite en la batería. Esta versión se apega a la original, sin embargo la voz ronca de ella logra darle un toque aún más especial.

El álbum doble para el que fue grabado este cover de Jeepster, fue producido por Hal Willner (Saturday Night Live). Y fue uno de los últimos proyectos más importantes que tenía el productor, quien murió el pasado mes de abril a causa de COVID-19.

La colección de 26 canciones, incluirá también un cover realizado por U2 y Elton John de Bang a Gong (Get It On), Main Man en voz de Father John Misty, Life’s A Gas por Lucinda Williams y Plant Queen por Todd Rundgren. Otros artistas que forman parte del proyecto son Nick Cave, Devendra Banhart y Kesha, los covers de estos tres últimos ya se encuentran disponibles en YouTube.

Te dejamos a continuación el cover de Joan Jett a Jeepster de T. Rex:

Angelheaded Hipster: The Songs of Marc Bolan and T. Rex será lanzado el próximo 4 de septiembre a través de BMG y ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.