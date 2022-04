El cine estadounidense continúa recibiendo malas noticias, y ahora fue Jim Carrey quien reveló que probablemente se retire pronto.

En una reciente entrevista con Access Hollywood, el actor de 60 años de edad dijo que su plan es que Sonic the Hedgehog 2 sea su última película. “Bueno, me retiro. Si, probablemente. Estoy hablando muy en serio. Depende, si los ángeles traen algún tipo de guión escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino, pero me tomaré un descanso”, explicó.

“Realmente me gusta mi vida tranquila y realmente amo poner pintura sobre lienzo y realmente amo mi vida espiritual. Siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente”, continuó Jim Carrey.

En realidad, Jim Carrey se alejó mucho de la actuación desde hace tiempo. En 2014 el actor decidió tomar un descanso y decirle adiós a las películas de alto presupuesto, a partir de ahí sólo hizo aparición en un par de filmes independientes en 2016 y ahora con Sonic the Hedgehog.

Si bien aún no es del todo oficial el retiro de Jim, la situación pondría en problemas a los de Sonic the Hedgehog, ya que recientemente anunciaron que planean crear todo un universo y la tercera película ya es un hecho. Pero en fin, habrá que esperar y por lo mientras disfrutar al actor en la segunda entrega de Sonic, que llega a los cines el 8 de abril.

