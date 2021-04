Jessie Ware estrenó el sencillo “Please“, primer adelanto de la versión deluxe de su disco de 2020 What’s your pleasure? que incluye 6 canciones inéditas.

“Please” nos regresa a una Jessie Ware del año pasado, donde podemos sentir la misma energía y entrega que tuvimos con su anterior álbum. Ahora, esta nueva canción agrega elementos de la música dance de los años 70 y 80; creando un gran ambiente anacrónico.

Como se ha dicho, este tema es parte de What’s your pleasure – the platinum pleasure edition, versión que sirve para realzar los sonidos ricos y poderosos del lanzamiento del año pasado pero con 6 nuevos e inéditos temas que no quedaron en el corte final.

Sobre esta edición, Jessie comenta: “Tuve una respuesta tan asombrosa al disco de” What’s your pleasure?” que no quería que se encendieran las luces y que la fiesta acabara todavía. “Please” está lleno de optimismo y listo para ser tocado en un lugar donde todos podamos estar juntos y coquetear, bailar, tocar y besar. Una excusa maravillosa para evitar que la fiesta termine”.

What’s your pleasure – the platinum pleasure edition llegará el 11 de junio y tendrá algunos remixes adicionales a los nuevos temas; haciéndolo un material especial bastante completo que hará que todos los que gozaron del primer disco queden fascinados con este nuevo material.

Crédito foto de portada: Instagram Jessie Ware