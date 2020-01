La nominada a los premios Grammy 2020 por su segundo EP Being Human In Public anunció en sus redes sociales que su álbum debut ya está listo y próximo a estrenarse.

La cantante también compartió la portada de este material y el nombre del mismo, que será Before Love Came To Kill Us. Este será el álbum que consolide el sonido de la canadiense, que si bien lleva desde 2017 lanzando sencillos muy bien recibidos por la crítica, en este álbum se espera que marque sus propios caminos sonoros y líricos.

Esta será la portada:

El ambiente en que se editará este álbum es más que idílico, ya que Reyez ya cuenta con importantes reconocimientos dentro de la industria. Desde su primer EP Kiddo (2017) consiguió cuatro nominaciones a los Juno Awards 2018, donde se llevó el premio a Artista Promesa. Luego, vino su Being Human In Public (2018) con el que ganó el premio a la Grabación R&B/Soul del Año en los Juno Awards (2019) y como antes mencionamos, fue nominado como Mejor Álbum Urbano en los Grammy 2020.

Además, Jessie Reyez también compartió un sencillo titulado No Sweat, mismo que podemos esperar forme parte de Before Love Came To Kill Us. En esta canción podemos notar que se separa un poco de las atmósferas pop y más clásicas del hip hop para explorar ritmos latinos y sonidos tropicales. Podríamos augurar que hace un homenaje a raíces latinas pues de ascendencia colombiana, sin embargo, esperaremos a escuchar el disco completo para asegurarlo.

No Sweat tiene potentes líneas como “Yeah, you workin’ hard for the tough spot, just watch it manifest/ I’m a rose and a king at the same time; that’s what a woman is”. Sin más, escúchala a continuación, para que te vayas preparando para pre-ordenar el álbum.

El nuevo álbum estará disponible a partir del próximo 27 de enero via FLMY. Puedes pre-ordenarlo a partir del jueves 23 de enero.

En Marvin tuvimos una entrevista exclusiva con Jessie Reyez publicada en nuestro número 177, además está en la portada. Consigue la revista en este enlace.