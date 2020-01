Apenas ayer nos enteramos que el próximo 27 de marzo Jessie Reyez lanzará su álbum debut, y hoy ya nos compartió el primer adelanto. La primera canción oficial de Love Came To Kill Us se llama Love in the Dark y se estrenó con video oficial.

En el video vemos a Jessie Reyez caminar sobre las orillas de un lago, justo antes de que caiga la noche. Cuando al fin oscurece, la cantante se sumerge en las aguas oscuras y entra en una especie de gas acuoso donde parece estar nadando en una galaxia.

Musicalmente el tema es una sorpresa pues no es para nada similar a algo que le hayamos escuchado antes (bueno, quizás un poco a FIGURES de su EP Kiddo de 2017). Love in the Dark es una balada pop de las que no nos extraña escuchar en Selena Gómez o Kesha, sin embargo, Jessie Reyez nos sorprende sacando a nuestros oídos de confort y demostrándonos que su voz puede ser tan dulce, cálida y reconfortante como ella lo desee.

I won’t leave you alone / ‘Cause when the stars are falling down / There’s love in the dark

La nominada a los premios Grammy 2020 por ‘Mejor Álbum Urbano’ da con este sencillo el primer paso para convertirse en una estrella pop completa, ya que luego de ser reconocida y premiada en su natal Canadá, llegará con paso firme a

Escucha Love in the Dark en todas las plataformas de streaming y pre-ordena ya Love Came To Kill Us en este enlace.

