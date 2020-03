Ya anteriormente Jessie Reyez y Eminem habían colaborado para canciones del último disco del rapero, Kamikaze, demostrándonos que juntos son dinamita. Es por eso que ahora nuevamente decidieron unirse para presentarnos un nuevo tema titulado Coffin.

Esta canción formará parte del tan esperado álbum debut de Jessie, Before Love Came To Kill Us. El cual será estrenado oficialmente a la media noche (27 de marzo). Ya también habíamos tenido un adelanto del disco con los sencillos Love In The Dark e Imported con 6LACK.

Coffin fue lanzada exclusivamente a través de Apple Music, escúchala a continuación:

Hace unos días Jessie Reyez dio a conocer más detalles sobre Before Love Came To Kill Us con un post en su cuenta de Instagram. En este mensaje también explica que debido a lo que se está viviendo por la pandemia de Coronavirus, tuvo que hacerle cambios de último momento:

Toda la premisa de construir este álbum era para hacer algo que pusiera a las personas a pensar sobre su mortalidad. Ahora parece el tema principal de lo que está pasando en la vida real. Busqué consejos; el consenso general es “soltarlo”. Puse todo en esto, incluso lo eliminé de la pre-orden (tienes que pre-ordenarlo de nuevo) para hacerle cambios porque necesitaba estar segura que estaba apasionada y orgullos de él – no la disquera, no mis representantes – yo. Así que lo hice. Si caemos ahora y el mundo termina mañana, al menos mi arte fue auténtico.



La canadiense se ha vuelto en una de las voces jóvenes más poderosas actualmente. Y seguro Before Love Came To Kill Us llegará para posicionarse como uno de nuestros discos favoritos.

