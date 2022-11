El pasado mes de septiembre se realizó el lanzamiento de Doomed, el primer LP de Jesse Jo Stark. La cantante y compositora explica a través de 11 temas que “en las canciones más oscuras hay una cierta luminosidad y un sentimiento optimista al mismo tiempo”. Sobre ello y otros temas charlamos con ella misma.

TXT:: Jorge Gutiérrez Ruiz

Perteneciente a una generación que no se limita, por el contrario se desdobla en todas sus facetas, lo de Jesse Jo Stark es fluir en la expresión absoluta de sus emociones tal cual; esas que la arrojan a subirse lo mismo al personaje de cantautora, como al de la diseñadora de modas y dueña de su propia marca de merch-clothing, Deadly Doll. Oriunda del oeste norteamericano, creció en un hogar colmado de estridencias visuales y de mucha música, justo en el nodo de una región geográfica donde el glamur erotizado, la omnipresencia del fashion way of life y el rocanrol significan lo mismo.

Desde una temprana adolescencia Jesse Jo ya escribía letras y canciones, pero no fue hasta luego de publicar varios singles en su propio sello, Sugar Jones Music, que decide lanzar su primer EP, titulado Dandelion (2018), en donde ya se notaba no sólo su talento para el blues psychobillesco sino también la influencia del country y de su ídolo musical, Linda Rondstand. Tres años después de esta aventura que devino en giras y escenarios llegó A Pretty Place to Fall Apart (2021), un segundo EP que, luego de otros tantos singles, serviría como antecedente a su primer álbum largo, el tan esperado Doomed.

En éste, el primer álbum de la autora de “So bad” uno advierte cierta influencia de la ciudad de Los Angeles en todo el carácter de las canciones. Pareciera que de alguna manera la ciudad se ha filtrado en la ahijada de Cher y sobrina de Steve Jones durante su proceso creativo. Así lo explica ella misma: “Escribí la mitad del disco en LA pero también escribí otras canciones en Londres, en medio de su clima melancólico. Los Angeles es muy soleado y me encanta manejar con esos paisajes en la cara. Hay una dualidad extraña en mi música: sí, hay mucha luz y una sensación de libertad; pero también existe ese otro lado lado oscuro y triste. Estas sensaciones encontradas contribuyeron muchísimo a la realización del disco. Me encanta California y eso se ve en el resultado. Atravesar la carretera junto a la costa e ir observando el Océano Pacifico es una sensación que definitivamente se puede apreciar en Doomed”.

De forma que para ella la influencia californiana es involuntaria, sólo existe, se da porque sí: “También hay muchos elementos del desierto ahí, por ejemplo en canciones como “Tornado”; yo soy una persona muy visual por lo tanto cuando escribí esa canción me vi a mí misma manejando a través del desierto, dirigiéndome hacia Las Vegas. El disco también tiene mucho de esa atmósfera”.

El tiempo ha hecho su trabajo, toda aquella aspereza impetuosa que definió a la California de los años 70 a través del arte y sus manifestaciones ahora ha transmutado a otra cosa más inofensiva pero no por ello menos escandalosa. Lo de hoy es el glamur y la sexualidad desde los smarthpones; la moda y el poder de la belleza en las redes sociales. Posiblemente se reconfiguraron los lenguajes y tal vez algunos de nosotros nos preguntamos si será necesario para la sociedad un poco del peligro y el riesgo que antes había en la música. De acuerdo a lo anterior ella así lo expresa:

“Creo que la gente tiene miedo de expresarse con todo sucediendo al mismo tiempo en la red y todo a lo que uno está tan expuesto. Yo creo que por eso la música está perdiendo en cierto sentido, la crudeza de antes. Ahora lo que nos ofrece la radio y el mercado está domesticado, es seguro. Creo que el punk, el rock, el glam o lo que signifique ser tú mismo es perturbador para cierta gente, da miedo y nadie quiere sentirse de esa manera. Creo que es muy importante provocar, hacer sentir algo a la gente, provocar enojo, sacar de onda, hacer llorar o sentirse sexy, lo que sea. Hay algo poderoso en ese alguien que se sube al escenario y lo expresa todo a través del Arte”.

Si hay algo que destaca en Doomed es esa dualidad que oscila todo el tiempo como un huracán entre su lado oscuro y ese lado luminoso con el que Jesse Jo Stark se levanta y regresa a la cama todos los días. Se podría argumentar que ese conflicto interior que atañe a la cantautora es la pugna constante a la que se enfrentan las nuevas castas de artistas. Tomando esto en cuenta, no podemos evitar preguntarle cuáles piensa que podrían ser la nuevas revoluciones generacionales:

“Están sucediendo muchas cosas alrededor de esta nueva juventud, hay que escuchar lo que está tratando de decir. Estoy tan orgullosa de esta generación que lucha por lo que quiere, por conectar y construir una mejor sociedad. El mundo es muy oscuro y yo no sé si ha empeorado en realidad o es que ahora tenemos más acceso a los detalles de esa realidad. Por otro lado, es triste ver cómo todavía tenemos que seguir luchando sólo por ser mujeres. Yo escribo sobre eso en mi música, sobre el hecho de seguir luchando por nuestros cuerpos, por nuestra libertad y por el pinche derecho a tomar decisiones en un ambiente tan patriarcal y masculino”.

Desesperada por tocar en vivo luego del encierro, Jesse Jo se lanzó a los escenarios durante el pasado mes de septiembre y octubre para presentar el Doomed, tanto en Londres, como en Los Angeles y Nueva York. En los próximos días se anunciara una gira para promoverlo: “Me siento tan ansiosa de que escuchen las canciones en vivo, de poder juntarnos y experimentar arte, salir del caos, conectar a través de algo que podamos disfrutar todos juntos”.