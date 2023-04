Jeremy Renner pensó que no sobreviviría al accidente con la máquina quitanieves

A inicios de este año, Jeremy Renner, conocido por su papel como Hawkeye en el MCU, tuvo un accidente con una máquina quitanieves que le dejó aproximadamente 30 huesos rotos, un pulmón colapsado y el hígado perforado. Aunque su estado de salud ha mejorado mucho, recientemente Renner dijo que temió por su vida al grado que, mientras estaba en el hospital, escribió cartas de despedida para sus seres queridos.

El día de mañana, el actor de Marvel realizará su primera entrevista tras el accidente en un nuevo especial de ABC titulado Jeremy Renner: The Diane Sawyer interview – A story of terror, survival and triumph, por lo que el día de hoy se compartió un breve adelanto donde reconoce que por un momento pensó que no sobreviviría.“Después de llegar al hospital, escribí notas en mi teléfono. Últimas palabras para mi familia”, dice Jeremy Renner entre lágrimas.

Previamente se informó que el accidente fue debido a que Jeremy Renner usó la máquina Pistenbully de siete toneladas para sacar la camioneta de su sobrino, que se encontraba atascada en la nieve. En algún momento el quitanieves comenzó a deslizarse hacia un lado, lo que obligó al actor a abandonar el vehículo; al darse cuenta que la máquina se dirigía hacia su sobrino, Renner intentó detener o desviar la máquina, lo que ocasionó que fuera atropellado.

Afortunadamente la recuperación del actor ha progresado bastante bien, que se espera que pueda estar presente en la premiere de su serie Rennervations, la cual se llevará a cabo el 11 de abril en Los Ángeles.